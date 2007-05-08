Столичные магистрали нуждаются в качественном ремонте

Качеством минских дорог недовольны и водители, и столичные власти. Выбоины ежегодно появляются на тысячах квадратных метров дорожного полотна.

По традиции, его капитальный ремонт должен закончиться к первым числам мая. Что думают минчане по этому поводу?

Наиболее плохое покрытие, говорят минчане, на участоке улич, начиная с Сурганова до Независимости и в сторону Столетова. Была проведена ремонтная работа, но качество дороги здесь оставляет желать лучшего. Плохие дороги на Рафиева - это юго-запад. В Серебрянке, по Плеханова - сплошные выбоины, - говорят столичные автолюбители. Наибольшее число нареканий среди водителей вызывали улицы Сурганова и Кузьмы Черного. Но недавно эти дороги залатали.

Госавтоинспекция старается следить и устранять ямы. Однако Горремавтодор не всегда успевает. Укладывать асфальт на лужи - себе дороже. По словам инженера по организации дорожного движения Владимира Юрова, из-за погодных условий работы на данный момент приостановлены, но до начала праздников, пообещал Владимир Юров, все работы на данном участке будут завершены.



Неприятные сюрпризы в виде дорожных ям появляются каждую весну. Причина - перепады температур и разрушение дорожного полотна. Угодив в такую яму-ловушку, автомобиль теряет подвеску, и это в лучшем случае.



Практически все водители указывает на плохое состояние столичных дорог в частном секторе и на окраинах. В Советском районе по улице Гало и Первой Базисной можно наткнуться на несколько дорожных выбоин. Александр Примак, начальник СТО: "Не секрет, что все зависит от ремонтников. Одни заделают ямку так, что она сливается с дорогой, а бывает, что уже через месяц на том же месте снова яма...". И все-таки больше всего ям сегодня на окраинах Минска. В шутку такие дороги называют танковыми. Однако бронетехнике эти дороги ни к чему.