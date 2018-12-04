Столичные коммунальщики вышли на борьбу с гололёдом

Новости Беларуси. Оттепель и гололёд пришли на смену морозам и снегопадам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальщики столицы активно очищали тротуары от наледи и посыпали дороги солью и песком. Температура воздуха в Минске за сутки поднялась до положительных отметок. Так что слякоть на дорогах вполне естественна.