Столичные коммунальщики будут перезаключать договоры с жильцами на оказание услуг

Сейчас готовится типовой документ, но существенных изменений для горожан не будет. Появятся только новые пункты, где оговаривается обязанность ЖКХ публиковать суммы на капремонт многоквартирных жилых домов и их фактическое использование. Еще в договор включат перечень дополнительных услуг. Ранее такая информация вывешивалась на стендах расчетно-вычислительных центров. В первую очередь перезаключать договоры будут с неплательщиками. Напомним, новый закон "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" вступил в силу 29 января.