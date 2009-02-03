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Столичные коммунальщики будут перезаключать договоры с жильцами на оказание услуг

03 февраля 2009 08:30
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Сейчас готовится типовой документ, но существенных изменений для горожан не будет. Появятся только новые пункты, где оговаривается обязанность ЖКХ публиковать суммы на капремонт многоквартирных жилых домов и их фактическое использование. Еще в договор включат перечень дополнительных услуг. Ранее такая информация вывешивалась на стендах расчетно-вычислительных центров. В первую очередь перезаключать договоры будут с неплательщиками. Напомним, новый закон "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" вступил в силу 29 января.
# общество

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