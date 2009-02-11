Столичные инспекторы встали на пост у пешеходных переходов

Такая акция всю неделю проходит в Минске. И не случайно, по статистике, наезд на пешеходов самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. В 2008-м по этой причине в Минске произошло около 700 ДТП. 50 человек погибли, сотни ранены. Такие акции, как "Пешеходный переход", инспекторы проводят несколько раз в год. Особое внимание – нерегулируемым переходам. Здесь любители высоких скоростей забывают тормозить, и даже дружинники порой приходят на помощь пешеходам.



Статистика такова, что за сутки в Минске регистрируют десятки ДТП и большинство причин – превышение скорости водителями. В то же время, более сотни пешеходов также ежедневно нарушают правила. Некоторые случаи заканчиваются трагедией, а ведь опасности можно избежать.