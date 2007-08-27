Столичные дворы преображаются

За последние 5 месяцев коммунальщики привели в порядок 2 сотни дворовых территорий.

Там установили скамейки и урны, положили 170 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Подумали и о самых маленьких жителях. На детских площадках появились 800 каруселей, беседок и песочниц.

В последние годы активизировалась работа по благоустройству и со стороны самих жильцов. Они не только разбивают клумбы, но и украшают цветами балконы. В четверг станут известными победители ежегодного конкурса "Лучщий двор, подъезд, балкон и улица".

Заместитель начальника УЖХ Мингорисполкома Галина Гилевич: "Сегодня-завтра мы подводим итоги этого конкурса. Жители этих домов на празднике города будут поощрены администрациями города. В период проведения праздника города будут проходить праздники улиц. Уже подготовлены приглашения, где люди выскажут свое мнение о работе жилищного хозяйства и других организациях района."

