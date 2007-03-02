Столичные дороги становятся более комфортными и безопасными

В Минске к 2010 году планируется внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением.Первая подобная система была установлена в столице в 1999 году и охватила около 200 перекрестков. Через три года усовершенствованная АСУ охватит дорожную сеть всего города.

Система позволит снизить задержки транспорта на перекрестках более чем на 25%, уменьшить расходы топлива более чем на 15%, а также уменьшить количество выбросов в атмосферу. В результате внедрения системы повысится безопасность движения.