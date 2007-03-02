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Столичные дороги становятся более комфортными и безопасными

02 марта 2007 14:30
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В Минске к 2010 году планируется внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением.Первая подобная система была установлена в столице в 1999 году и охватила около 200 перекрестков. Через три года усовершенствованная АСУ охватит дорожную сеть всего города.
Система позволит снизить задержки транспорта на перекрестках более чем на 25%, уменьшить расходы топлива более чем на 15%, а также уменьшить количество выбросов в атмосферу. В результате внедрения системы повысится безопасность движения.
# общество

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