Столичные автобусы... позеленеют

Такое решение приняли столичные транспортники. Все автобусы "Минсктранса" должны быть зеленого цвета. Новые автобусы МАЗ уже давно выпускает именно такого цвета, а вот старые придется обновить.Поначалу окрас поменяют те, которые с течением времени поблекли. Для обновления подвижного состава будут использовать лишь высококачественные лакокрасочные материалы. Первую партию "зеленых" - не меньше полусотни единиц - планируется выпустить из ремонтных мастерских уже в конце августа. Для городских троллейбусов транспортники тоже разрабатывают единую цветовую гамму - пока выбирают из трех вариантов.