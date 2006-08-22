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Столичные автобусы... позеленеют

22 августа 2006 11:31
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Такое решение приняли столичные транспортники. Все автобусы "Минсктранса" должны быть зеленого цвета. Новые автобусы МАЗ уже давно выпускает именно такого цвета, а вот старые придется обновить.Поначалу окрас поменяют те, которые с течением времени поблекли. Для обновления подвижного состава будут использовать лишь высококачественные лакокрасочные материалы. Первую партию "зеленых" - не меньше полусотни единиц - планируется выпустить из ремонтных мастерских уже в конце августа. Для городских троллейбусов транспортники тоже разрабатывают единую цветовую гамму - пока выбирают из трех вариантов.
# общество

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