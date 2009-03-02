Столичные архитекторы прорабатывают концепцию благоустройства территорий вдоль МКАД

Метро Каменная горка. До МКАД - буквально рукой подать. Лес кранов говорит сам за себя: этот район огромная строительная площадка. И как считают столичные архитекторы, уже в ближайшие годы город может выйти за рамки кольцевой, превратив её в удобную магистраль столицы.
За семь лет Минск может вырасти более чем на 11 тысяч гектаров. За пределами городской черты строительство начнётся как минимум в пяти новых местах. За это время достроят, к примеру, микрорайоны Лебяжий, Масюковщина, Лошица, Дружба, Михалово.
Сегодняшняя кольцевая – пока далека от совершенства. Для чистоты эксперимента – садимся в машину и изучаем местность объективом телекамеры. Первое что бросается в глаза - недостроенные частные дома, напоминающие больше долгострои. Из привлекательного – огромные пустующие площади. Здесь, к примеру, мог бы быть супермаркет или зона отдыха.
С тем, что территории вдоль Минской кольцевой сегодня – это сплошные объекты коммунального и промышленного назначения – согласны и в Комитета архитектуры. На прошлой неделе о планах по благоустройству этих территорий доложили Главе государства. Гаражи, заправки, СТО и мойки. Все это, разумеется, необходимо, но использоваться должно эффективно, даже с экономической точки зрения.
Привести кольцевую в порядок планируют уже в ближайшие годы. Пока – это только концепция, но с появлением инвестора, преобразуется и в реальный проект. Здесь планируется строительство крупных объектов общегородского значения. И если всё задуманное осуществится - то только торговых объектов вдоль МКАД появится порядка двухсот тысяч квадратных метров.
Супермаркеты, гостиницы, крупные автосервисы. Кроме того, архитекторы обещают не забыть и про зоны отдыха. Пока благоустроенных их – немного, самое популярное - «Минское море».