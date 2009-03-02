Столичные архитекторы прорабатывают концепцию благоустройства территорий вдоль МКАД

Если всё задуманное осуществится, то только торговых объектов вдоль Минской кольцевой автодороги появится почти на двести тысяч квадратных метров. Ведь, как подсчитано, за семь лет Минск может вырасти более чем на 11 тысяч гектаров.

Метро Каменная горка. До МКАД - буквально рукой подать. Лес кранов говорит сам за себя: этот район огромная строительная площадка. И как считают столичные архитекторы, уже в ближайшие годы город может выйти за рамки кольцевой, превратив её в удобную магистраль столицы.

За семь лет Минск может вырасти более чем на 11 тысяч гектаров. За пределами городской черты строительство начнётся как минимум в пяти новых местах. За это время достроят, к примеру, микрорайоны Лебяжий, Масюковщина, Лошица, Дружба, Михалово.

Сегодняшняя кольцевая – пока далека от совершенства. Для чистоты эксперимента – садимся в машину и изучаем местность объективом телекамеры. Первое что бросается в глаза - недостроенные частные дома, напоминающие больше долгострои. Из привлекательного – огромные пустующие площади. Здесь, к примеру, мог бы быть супермаркет или зона отдыха.

С тем, что территории вдоль Минской кольцевой сегодня – это сплошные объекты коммунального и промышленного назначения – согласны и в Комитета архитектуры. На прошлой неделе о планах по благоустройству этих территорий доложили Главе государства. Гаражи, заправки, СТО и мойки. Все это, разумеется, необходимо, но использоваться должно эффективно, даже с экономической точки зрения.

Привести кольцевую в порядок планируют уже в ближайшие годы. Пока – это только концепция, но с появлением инвестора, преобразуется и в реальный проект. Здесь планируется строительство крупных объектов общегородского значения. И если всё задуманное осуществится - то только торговых объектов вдоль МКАД появится порядка двухсот тысяч квадратных метров.

Супермаркеты, гостиницы, крупные автосервисы. Кроме того, архитекторы обещают не забыть и про зоны отдыха. Пока благоустроенных их – немного, самое популярное - «Минское море».

