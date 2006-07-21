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Столичные архитекторы построят "мост романтических встреч"

21 июля 2006 13:37
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Проект реконструкции моста по ул. Янки Купалы создавался под руководством Армена Сардарова, декана архитектурного факультета БНТУ.

Примечательно, что в конце 50-х годов прошлого века его предшественник, декан того же факультета архитектор Анатолий Воинов, разработал первоначальный облик этого моста. Кстати, его архитектурные элементы характерны для многих сооружений в центре города - вазы, торшеры, балясины, балюстрады, литые и чугунные элементы.

По новому проекту для реконструкции моста будут использоваться современные материалы. Все конструкции воссоздадут в прежнем виде. Бетонные колонны заменят гранитные, из благородного камня также сделают облицовку моста. Впрочем, для архитекторов, корпевших над чертежами, мост всё же не техническое сооружение, а место романтических встреч. И отношение к нему соответствующее.

При всём уважении к старине, авторы проекта всё же решили учесть современные требования и запланировали оригинальную подсветку моста в вечернее время. Такая технология в Беларуси применится впервые.
   
В ближайшее время рабочие приступят к реконструкции моста по ул. Янки Купалы. А нам останется только ждать, когда обновлённая старина сделает наш город более современным.

# общество

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