Прямой эфир

Столичную улицу Маякоского избавят от "пробок"

12 сентября 2006 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Большинство столичных строек старались завершить ко Дню города. Тем не менее, после праздников, благоустройство Минска продолжится. Вместо ветхих деревянных домов на улице Маяковоского вскоре появятся современная магистраль и двухуровневая транспортная развязка.

Чётная сторона улицы Маяковского давно имеет свой архитектурный облик.  Теперь сюда добавляются лишь новые жилые дома. А вот сторона нечётная долгое время не застраивалась. Здесь разместился старый частный сектор. В скором времени территория от Аранской до Денисовской преобразится. Большую часть домовладений здесь планируется снести.

Постоянные "пробки", перегруженность улицы, жалобы водителей и пешеходов заставили инженеров разработать проект двухуровневой транспортной развязки на перекрёстке с ул. Денисовская: ул. Маяковского пройдёт сверху, Денисовская - снизу. Сама улица будет расширена до восьми полос.

По нечётной стороне Маяковского пройдёт капитальная многоэтажная застройка. Этой территории она дополнительно даст 81 тысячу квадратных метров жилья для более пяти тысяч человек. А это потребует строительства новых детских учреждений.

В ближайшее время сотрудники института "Минскинжпроект" выпустят план реконструкции улицы Маяковского и приступят к его осуществлению. При ускоренных темпах строительства закончат работы через полтора года. Так что испытывать неудобства жителям улицы, придётся недолго.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 сентября 2006 08:46

В Минск пришло бабье лето

12 сентября 2006 08:21

Потребность в кадрах растет

11 сентября 2006 14:10

Коммерческие киоски работать ночью не должны