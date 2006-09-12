Столичную улицу Маякоского избавят от "пробок"

Большинство столичных строек старались завершить ко Дню города. Тем не менее, после праздников, благоустройство Минска продолжится. Вместо ветхих деревянных домов на улице Маяковоского вскоре появятся современная магистраль и двухуровневая транспортная развязка.

Чётная сторона улицы Маяковского давно имеет свой архитектурный облик. Теперь сюда добавляются лишь новые жилые дома. А вот сторона нечётная долгое время не застраивалась. Здесь разместился старый частный сектор. В скором времени территория от Аранской до Денисовской преобразится. Большую часть домовладений здесь планируется снести.

Постоянные "пробки", перегруженность улицы, жалобы водителей и пешеходов заставили инженеров разработать проект двухуровневой транспортной развязки на перекрёстке с ул. Денисовская: ул. Маяковского пройдёт сверху, Денисовская - снизу. Сама улица будет расширена до восьми полос.

По нечётной стороне Маяковского пройдёт капитальная многоэтажная застройка. Этой территории она дополнительно даст 81 тысячу квадратных метров жилья для более пяти тысяч человек. А это потребует строительства новых детских учреждений.

В ближайшее время сотрудники института "Минскинжпроект" выпустят план реконструкции улицы Маяковского и приступят к его осуществлению. При ускоренных темпах строительства закончат работы через полтора года. Так что испытывать неудобства жителям улицы, придётся недолго.