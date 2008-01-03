"Столичное телевидение" - в числе награжденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присуждении премии "За духовное возрождение" 2007 года и специальных премий главы государства деятелям культуры и искусства. За активную подвижническую деятельность в гуманитарной сфере, направленную на развитие прогрессивных художественно-моральных традиций, способствующих установлению духовных ценностей, идей дружбы и братства между людьми разных национальностей и вероисповеданий премии "За духовное возрождение" 2007 года удостоены архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий; протоирей, настоятель религиозной общины "Приход храма Святой Животворящей Троицы" в Боровлянах Минского района Минской епархии Белорусской православной церкви Андрей Крутелев; коллектив "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".



Глава государства также подписал указ о присуждении специальных премий президента Беларуси деятелям культуры и искусства. В частности, за значительные результаты в творческой, культурно-просветительской, педагогической деятельности, которые получили широкое общественное признание, специальные премии присуждены в 11 номинациях.



В числе награжденных - авторский коллектив ЗАО "Столичное телевидение", отмеченный за подготовку и проведение телевизионной акции "Время детСТВа". Акция включала в себя цикловой проект "Горад Дзяцiнства" и 18-часовой телемарафон, который прошел 1 июня 2007 года. В прямом эфире ведущие и их гости - чиновники, педагоги, правоохранители, медики, многодетные матери, звезды эстрады, титулованные спортсмены обсуждали проблемы детства. Благодаря открытому расчетному счету все желающие смогли перечислить деньги на нужды детского дома. Но самое главное - некоторыми малышами во время акции заинтересовались потенциальные родители.