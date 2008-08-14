Столичная служба "Одного окна" повысит качество работы

Ориентироваться будут на аналитические методы с обращениями граждан Центрального района. Сегодня он отчитался о работе за 7 месяцев этого года. Число жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 20%.

Серафиму Антоновну беспокоит вопрос улучшения жилищных условий. В службе "Одного окна" она впервые. В новинку для нее и отсутствие необходимости обивать кабинеты по одному и тому же вопросу. В администрации центрального района бюрократические барьеры стараются устранять научились.

Прогресс налицо. Если когда-то начинали с внедрения 6 административных процедур, то сегодня их уже семь десятков. А число жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в пять раз. Это результат системного подхода. Нужно различать службу "Одного Окна" и работу по принципу «одного окна» - говорят в центральном. Работа с населением проводится на уровне выездных приемов на места. Уже в этом году прошли более 300 встреч в 29 трудовых коллективах. Но главный секрет - в скрупулезном анализе поступающих обращений.

В Мингорисполкоме о таком подходе в работе с обращениями граждан говорили постоянно. Положительный опыт Администрации центрального района будут перенимать и остальные. Впрочем, им еще предстоит отчитаться за текущий период работы. Ясно одно – такие критерии столичных служб "Одного окна" как эффективность, доступность, отсутствие бюрократических барьеров и очередей – вполне достижимый результат.

