Столичная "неотложка" обновила гардероб

Медики выездных бригад Городской станции скорой медицинской помощи переоделись в новую форму. Смена имиджа приурочена ко Дню города.

В прежнем облике врачей часто путали с сотрудниками других служб. Это и послужило основной причиной обновления гардероба. К тому же в разработке фасона новой формы участвовали сами сотрудники скорой помощи. Они сами регулировали всё, вплоть до глубины и ширины карманов. Теперь, по мнению врачей, их костюмы стали наряднее и практичнее.

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Ко Дню города в столице будут созданы девять дополнительных бригад "скорой" помощи. Также 24 бригады будут нести дежурство в местах массовых гуляний. А всего 9 сентября в Минске будут работать 147 бригад службы "03". Этого числа вполне достаточно, чтобы в случае необходимости оказать помощь горожанам в праздничный день.