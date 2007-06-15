Столичная милиция учится экономить

Списанная милицейская техника теперь может получить статус "гражданской".

Любой желающий по комиссионной цене может приобрести УАЗик или иномарку, но, разумеется, без спецсигналов.

После 10-летнего патрулирования улиц машину отправляют на пенсию, точнее в автохозяйство ГУВД. Еще два года назад УАЗики за бесценок шли на лом, сейчас у них - другая колея. В 2006 году с молотка ушло 53 автомобиля. Отслужив в милиции УАЗики и иномарки, благодаря такому нововведению, получают шанс на новую жизнь.

Доход ощутимый. В республиканский бюджет поступило более 50 миллионов, в столичный - около 20. Хозяйственные милиционеры гарантируют качество, на некоторых машинах пробег всего 150 тысяч. А при необходимости покупатель может ознакомиться с историей эксплуатации приглянувшегося "пенсионера".

Средняя цена такого автомобиля 1,5 - 2 миллиона. Сдача в лом приносила чуть больше 100 тысяч. Полученная автохозяйством прибыль уже идет по назначению. Закуплена современная техника на станцию диагностики, запчасти, ремонт специализированных классов.