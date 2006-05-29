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Столичная милиция, налоговые инспекторы и эпидемиологи объявили войну <торговле с рук>

29 мая 2006 08:52
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Такая торговля не только мешает пешеходам, но и влечет за собой распространение инфекционных заболеваний. Нелегальные торговцы, естественно, уклоняются и от уплаты налогов.

Для пресечения подобного явления  в Минске созданы специальные мобильные группы. В их составе (кроме сотрудников милиции) представители Министерства по налогам и сборам и санитарно-эпидемиологических служб.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома,  только за последнюю неделю около 100 нелегальных продавцов получили предупреждение, более 10 человек привлечены к административной ответственности, а их товар изъят. Понесут наказание в соответствии с действующим законодательством и те, кто торгует растениями, занесенными в Красную книгу, в том числе и ландышами.

# общество

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