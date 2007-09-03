Столичная медицина на строительной реабилитации

День главного врача больницы скорой медицинской помощи Виктора Серенко начинается со стройки. Нужно лично проверить, как ведутся работы, выяснить какие есть проблемы и оперативно их решить. Объект реконструкции уникальный Операционно-реанимационный блок. После обновления аналогов ему в Беларуси не будет - ни по мощности, ни по оснащенности.
Новейшее оборудование уже закуплено, некоторое даже смонтировано. 20 операционных, реанимация на 70 коек. В будущем сюда будут поступать больные во всего города. В основном те, кто нуждается в экстренной хирургической помощи. Еще одно не менее востребованное отделение - ожоговое.
Новейшие технологии, современное оборудование. Некоторое - почти эксклюзивное. К концу сентября строители обещают покинуть здание. Начнется наладка медицинского оборудования. А уже к концу осени старый - новый операционно-реанимационный блок больницы скорой медицинской помощи сможет принять первых пациентов.
Это обновление пожалуй, одно из самых масштабных и дорогостоящих -80 миллиардов рублей. Всего за нынешний год на реконструкцию столичных учреждений здравоохранения планируется израсходовать рекордную сумму - 150 миллиардов. Новый облик приобретут 3-я, 6-я и 4-я клинические больницы, два перетональных центра, гинекологическая клиника.
Медики говорят - Минск прирастает. А значит нужно и реконструировать, и строить. Уже сегодня есть необходимость в новых родильных домах, в новых больницах и новых поликлиниках. Две уже возводятся в Сухарево и в Малиновке, планируется новая поликлиника в Лошице и в строящемся микрорайоне Дружба.