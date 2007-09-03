Столичная медицина на строительной реабилитации

В этом году на обновление учреждений здравоохранения Минска потратят 150 миллиардов рублей.

День главного врача больницы скорой медицинской помощи Виктора Серенко начинается со стройки. Нужно лично проверить, как ведутся работы, выяснить какие есть проблемы и оперативно их решить. Объект реконструкции уникальный Операционно-реанимационный блок. После обновления аналогов ему в Беларуси не будет - ни по мощности, ни по оснащенности.

Новейшее оборудование уже закуплено, некоторое даже смонтировано. 20 операционных, реанимация на 70 коек. В будущем сюда будут поступать больные во всего города. В основном те, кто нуждается в экстренной хирургической помощи. Еще одно не менее востребованное отделение - ожоговое.

Новейшие технологии, современное оборудование. Некоторое - почти эксклюзивное. К концу сентября строители обещают покинуть здание. Начнется наладка медицинского оборудования. А уже к концу осени старый - новый операционно-реанимационный блок больницы скорой медицинской помощи сможет принять первых пациентов.

Это обновление пожалуй, одно из самых масштабных и дорогостоящих -80 миллиардов рублей. Всего за нынешний год на реконструкцию столичных учреждений здравоохранения планируется израсходовать рекордную сумму - 150 миллиардов. Новый облик приобретут 3-я, 6-я и 4-я клинические больницы, два перетональных центра, гинекологическая клиника.

Медики говорят - Минск прирастает. А значит нужно и реконструировать, и строить. Уже сегодня есть необходимость в новых родильных домах, в новых больницах и новых поликлиниках. Две уже возводятся в Сухарево и в Малиновке, планируется новая поликлиника в Лошице и в строящемся микрорайоне Дружба.

