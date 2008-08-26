Столичная Госавтоинспекция усилила контроль за работой маршрутных такси

До конца лета ГАИ будет контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения, перевозки пассажиров, а так же проверять техническое состояние транспорта.

Несмотря на то, что машину сотрудников ГАИ водитель маршрутки заметил несколько минут назад, правила дорожного движения все же нарушил, и не единожды. Проезд на желтый сигнал светофора, несоблюдение рядности. Заблокированный аварийный выход – это уже серьезное нарушение. При детальном рассмотрении сотрудник ГАИ легко находит и другие неисправности.

За то время, которое телекомпания "СТВ" провела с сотрудниками ГАИ, проверено 10 маршруток. У четырех из них – проблемы с техническим состоянием. Но больше всего нарушений выявляется непосредственно во время движения. "Газели" часто не соблюдают правило рядности, скоростной режим, игнорируют сигналы светофора.

Каждую неделю сотрудники Госавтоинспекции фиксируют полторы сотни ДТП с участием водителей маршруток. Для них эти люди – так называемая "группа риска". В погоне за наживой извозчики часто забывают о том, что жизнь пассажиров зависит от них.

