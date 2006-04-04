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Столичная Госавтоинспекция проводит операцию "Чистый город"

04 апреля 2006 13:54
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В ходе акции будет организована эвакуация с улиц остовов кузовов транспорта.Кроме того, милиционеры проверят столичные стройки с целью недопущения вывоза на проезжую часть города грязи и мусора. Будут выявляться и ликвидироваться несанкционированные свалки. Также инспекторы станут обращать особое внимание на внешний вид автомобилей, соблюдение правил парковки. В рамках акции Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой привести в надлежащий вид свои транспортные средства, а также навести порядок на стоянках, внутридворовых территориях, соблюдать экологические нормы и правила, не дожидаясь указаний или принятия мер.
# общество

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