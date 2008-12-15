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Столичная Госавтоинспекция начинает сегодня серию акций

15 декабря 2008 08:53
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Они направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов. Завтра правоохранители будут предупреждать заторовые ситуации на дорогах. В среду сотрудники ГАИ направятся в детсады и школы, чтобы напомнить детям о правилах движения. Завершится акция 18-го декабря Единым днём профилактики и безопасности дорожного движения. Инспекторы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят с наступающими праздниками дисциплинированных участников дорожного движения и вручат им подарки.
# общество

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