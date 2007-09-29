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Столичная бригада внутренних войск отметила день рождения

29 сентября 2007 17:51
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41 год, пускай, и некруглая дата. Однако в столичной бригаде внутренних войск отдыхают, как и служат - с полной выкладкой.

Сегодня у военнослужащих полноценный выходной: руководство ГУВД отменило патрули бригады по городу. Такие дни здесь нечасты. Нужно все успеть: угостить родню солдатской кашей, да и показать, чему научились.

Военнослужащие части выполняют ответственные задания по борьбе с преступностью, следят за порядком  в городе и конвоируют обвиняемых в суды. Поэтому соединение по праву считается элитным. Сегодня двери части были открыты  для всех желающих.

На плацу воинской части всем стало горячо. Спецназ, кинологи, саперы и патрульные бригады - элита внутренних войск. Военнослужащие бригады готовы к любым операциям. В частности - задержание преступников и устранение массовых беспорядков.

Элитному подразделению - соответствующие условия. Казармы военнослужащих разрешили сделать по-домашнему уютными. Экипировка стала удобнее и практичнее. Да и уровень подготовки учащихся выше. Об этом свидетельствуют положительные отзывы минчан.

# общество

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