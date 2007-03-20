Столица затеяла генеральную уборку

В Минске начинается месячник по благоустройству города. Традиционную уборку столицы в этом году решили начать чуть раньше. Причина тому: отсутствие снега и теплая погода. Как правило, основную нагрузку по ремонту дорог, очистке улиц, вывозу мусора и посадке деревьев берут на себя городские коммунальные службы. Однако генеральная уборка Минска требует помощи и со стороны предприятий, а также жителей столицы. Планируется, что около трети работ по посадке кустарников выполнят трудовые коллективы городских организаций.