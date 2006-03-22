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Столица принимает участников последнего этапа республиканских предметных олимпиад

22 марта 2006 13:49
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Заключительный этап республиканских предметных олимпиад начинается в Беларуси в третьей декаде марта.Об этом сообщили Министерстве образования. В заключительных соревнованиях планируют принять участие более полторы тысячи школьников из различных учебных заведений страны. В этом году тем, кто не прошел по каким-либо причинам в последний тур, но являлся победителем олимпиады 2005-го, будет дана возможность принять участие в четвертом этапе республиканской олимпиады. Впервые за последние пять лет участников последнего этапа по четырем предметам примет столица примет. Свои знания продемонстрируют знатоки истории, географии, трудового обучения и предмета "Человек. Общество. Государство". По остальным 12 предметам олимпиады пройдут в областных и районных учебных заведениях Беларуси.
# общество

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