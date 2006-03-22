Столица принимает участников последнего этапа республиканских предметных олимпиад

Заключительный этап республиканских предметных олимпиад начинается в Беларуси в третьей декаде марта.Об этом сообщили Министерстве образования. В заключительных соревнованиях планируют принять участие более полторы тысячи школьников из различных учебных заведений страны. В этом году тем, кто не прошел по каким-либо причинам в последний тур, но являлся победителем олимпиады 2005-го, будет дана возможность принять участие в четвертом этапе республиканской олимпиады. Впервые за последние пять лет участников последнего этапа по четырем предметам примет столица примет. Свои знания продемонстрируют знатоки истории, географии, трудового обучения и предмета "Человек. Общество. Государство". По остальным 12 предметам олимпиады пройдут в областных и районных учебных заведениях Беларуси.