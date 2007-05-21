Столица превращается в одну большую клумбу

Более двух миллионов цветов появится на улицах столицы до конца нынешнего года. В общей сложности в Минске зацветут почти шесть гектаров. Уже на столичных клумбах радуют глаз около пятидесяти видов и более ста двадцати сортов многолетних растений. Причем помимо флоры традиционной, минские пейзажи разнообразят и новинками мировой селекции. Природную красоту городского масштаба оценивали на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.

Генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Валерий Кулеш сообщил, что ранее утраченные традиции посадки таких нежных созданий как лилии и розарии, возвращаются. И для площади Победы, они уже закуплены.