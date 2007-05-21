Прямой эфир

Столица превращается в одну большую клумбу

21 мая 2007 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Более двух миллионов цветов появится на улицах столицы до конца нынешнего года. В общей сложности в Минске зацветут почти шесть гектаров. Уже на столичных клумбах радуют глаз около пятидесяти видов и более ста двадцати сортов многолетних растений. Причем помимо  флоры традиционной, минские пейзажи разнообразят и новинками мировой селекции. Природную красоту городского масштаба оценивали на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.
Генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Валерий Кулеш сообщил, что ранее утраченные традиции посадки таких нежных созданий как лилии и розарии, возвращаются. И для площади Победы, они уже закуплены.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 мая 2007 07:49

Между Санкт-Петербургом и Минском сокращается расстояние

18 мая 2007 13:53

На 8 дней в Италию без мучительно длинной очереди

18 мая 2007 13:53

Они всегда готовы!