Столица отпраздновала День Рождения

Если кто-то из минчан и не знал, что означает слово "феерия", то, по крайней мере, догадывался: это что-то экзотическое, и смотровые места занимать нужно заранее. Поэтому даже за два часа до начала шоу на площадке у Дворца спорта было много людей.

На острове "Мужества и скорби", где расположился штаб организаторов праздника, царил творческий хаос. Организаторы до последнего момента проверяли готовность техники. Небесная канцелярия к празднику города преподнесла неприятный сюрприз. К сожалению, сильный порывистый ветер не позволил организаторам осуществить все задуманное. Программу немного сократили. Например, воздушный шар в небо не запустили. Но зрители этого не заметили. Эмоции у них и так били через край.

Любая возвышенность на площадке была заполнена зрителями под завязку. Рельеф местности не позволял всем желающим наблюдать за происходящим на водной глади Свислочи. А вот фейерверк, завершавший праздник воды и огня, увидели все. Шоу было грандиозным - ничего подобного минчане ранее не видели.

По сообщениям ГУВД Мингорисполкома - серьезных происшествий в местах массовых гуляний не зафиксировано. Милиция еще на подходах к площадке проведения шоу проводила "фэйс-контроль". У любителей заложить за воротник не было шансов лицезреть феерию из первых рядов.