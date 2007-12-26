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Столица окутана: сетью. Нелегальной

26 декабря 2007 11:35
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Специалисты ЖКХ бьют тревогу - в городе участились случаи самовольного строительства домашних компьютерных сетей. Чаще всего кабели передачи данных проводят без соблюдения норм законодательства. Компьютерщики вскрывают чердаки и щитовые, а затем прокладывают собственные сети, подвергая свою жизнь опасности.

В ЖКХ создали специальную группу, в составе которой представители милиции и налоговой инспекции. Все вместе они будут выявлять нарушителей, и привлекать их к ответственности. В нынешнем году уже обнаружено и демонтировано тридцать кустарных компьютерных сетей.
# общество

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