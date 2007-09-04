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Столица готовится ко Дню рождения!

04 сентября 2007 07:44
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Около сотни промышленных предприятий Минска представят свои достижения в День 940-летия города.

Последние приготовления к параду транспортной техники сейчас проходят на крупнейших предприятиях страны.

Минский автомобильный завод на параде представит не только современные разработки. МАЗ 200, именно с этого автомобиля начиналась история завода, пройдет в одном строю с новинками отечественного автомобилестроения.

Техника проследует от концертного зала "Минск" по улицам Ленина, Ульяновской, Свердлова, проспекту Независимости до Минской Кольцевой Автодороги. Всего в колонне будут представлены пятьдесят четыре единицы техники.

# общество

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