Столица готовится к встрече Нового года

Минчан ждут сюрпризы. Планируется провести 160 праздничных мероприятий. Главным среди них будет Президентская елка во Дворце республики.

Не менее красочным 30 декабря ожидается традиционное шествие Дедов Морозов. Впервые в этом году будет задействована площадка у Национальной библиотеки. Новшеством станут и балы для ветеранов. На главной площади Минска - Октябрьской - особых мероприятий не планируется. Здесь и на проспекте Победителей зальют каток, празднества же перенесут в районы. Так, Фрунзенский подготовит шесть площадок для народных гуляний.

В канун Нового Года продовольственные магазины закроются только в 21.00. На свою продукцию белорусские предприятия сделали рождественские скидки. Работники торговли уверяют, что дефицита товаров в столице не будет. Например, только шампанского закуплено свыше 2 миллионов бутылок - это больше, чем в прошлые годы. Традиционно в Минске пройдут и рождественские ярмарки. Самая крупная состоится 23 декабря на проспекте Победителей, где будет распродажа елок, новогодних игрушек, сувениров и маскарадных костюмов.

Подразделения МЧС в период новогодних праздников будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание спасатели будут уделять мероприятиям республиканского, областного и городского значения, где планируется одновременное пребывание большого количества людей. Разрабатываются планы обеспечения пожарной безопасности в местах размещения новогодних елок и проведения праздничных мероприятий. В настоящее время составляются графики проверки противопожарного состояния мест установки новогодних елок.