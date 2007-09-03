Столица готова к зиме

Все 126 ЖЭСов Минска уже имеют паспорта готовности к зиме. Одно из главных условий для их получения паспортов готовности к зиме для ЖЭСов - исправность инженерного оборудования. Запланирванная тепловая модернизация домов выполнена на 80%.

Не менее важное требование подготовки к зимнему периоду - внедрение энергосберегающих технологий. В ближайшее время в жилом фонде города будут установлены 22 высокоэффективных энергосберегающих теплообменника.

Кроме того, в столичных подъездах для экономии электроэнергии опробируют специальные фотореле. Необычные энергосберегающие светильники уже установлены в нескольких домах.

