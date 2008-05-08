Столица готова к празднованию Дня Победы

Озеленители закончили цветочное оформление, осветители еще раз проверяют праздничную иллюминацию. Завтра город превратится в одну большую концертную площадку. В Минске пройдет почти две сотни мероприятий.



Празднование Дня Победы в этом году пройдет под лозунгом "Мы победили!".



Стартует праздник с проспекта Независимости. С 11.30 до 13.00 от Октябрьской площади до площади Победы торжественным маршем пройдут ветераны Великой Отечественной. По традиции в шествии примет участие и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Участники возложат венки и цветы к монументу Победы.



Затем массовые гуляния охватят все столичные районы.



Центральный район

Художественно-спортивный праздник "Победный май" начнется в 12 часов дня на стадионе «Орленок» по улице Гая.



Партизанский район

Праздничные гуляния развернутся сразу на трех площадках. Районный праздник "Цветы Победы" начнется 13.00 в детском парке имени Горького. С 14.00 до 22.00 на улице Карвата расположится "Солдатский привал". А кинотеатр "Мир" пригласит минчан и гостей столицы на праздничную кинопрограмму.



Первомайский район

В 12.00 у Национальной библиотеки Беларуси начнется праздник "И все-таки мы победили!". Большую концертную программу в этот день предложит и парк имени Челюскинцев. А в Доме кино начнется показ фильмов под общей тематикой "Огненные версты".



Октябрьский район

Праздник пройдет у памятника архитектуры "Белая дача"». В парке "Курасовщина" на улице Казинца в 14.00 начнется легкоатлетический пробег клуба любителей бега "Виктория".



Фрунзенский район

Праздничные мероприятия начнутся с 12.00 в парке 60-летия Великого Октября сразу на 9 площадках.



Заводской район

На праздничную программу минчан пригласят два парка 900-летия Минска и 50-летия Великого Октября.



Московский район

В 13.00 на двух площадках начнутся районные праздники: в сквере по проспекту газеты «Правда» и в сквере по улице Волоха.



Ленинский район

Праздник "Весна нашей Победы" пройдет в парке имени Грековой.



Советский район

Районный праздник стартует в 12.00 в парке Дружбы народов. А у Комаровского рынка в это же время начнется праздник фонтанов.



Праздничные концерты пройдут также на площадке у Дворца спорта и у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников.



В 22. 00 в шести точках города: в районе обелиска "Минск-город-герой", в парке 50-летия Победы, в районе улиц Матусевича, Горецкого и Пономаренко, в парке имени 900-летия Минска, в районе "Дома милосердия" и в военном городке "Уручье" грянет праздничный салют.



Весь день в городе будет работать выездная торговля. 420 предприятий предложат минчанам и гостям столицы свою продукцию. Усиленно будут нести службу правоохранители и медики. Работать будут 146 бригад "скорой помощи".