Столица держит марку. По благоустройству

Правительство страны назвало Минск самым благоустроенным городом.

Вице-прьемьер Республики Беларусь вручил председателю Мингориполкома Михаилу Павлову Диплом и переходящий вымпел. Чтобы удержать столь высокую планку в году текущем, городским службам придется приложить немало усилий. "Белых пятен" на карте города быть не должно.

Тридцать два промышленных предприятия переедут из центральной части города на окраину. Соответствующая программа уже разрабатывается. На их месте будут возведены представительские центры и организации сферы услуг. Таково решение столичных властей. Вместе с тем, руководство Мингориполкома понимает: промышленность - это прежде всего отчисления в бюджет. Поэтому покидать черту города переселенцы не будут.

Большие планы у городского руководства и в реконструкции столичных магистралей. В этом году обновят улицу Сурганова. Большие перспективы и у проспекта Держинского - три современных дорожных развязки, расширение проезжей части. Подготовительные работы уже ведутся. Подобное обновление ожидает каркасные улицы каждого из девяти районов столицы.

Наведение порядка в городе должно идти быстрее и более организованно. Санитарные службы отмечают: положительные примеры есть, но список неблагополучных объектов гораздо больше. В нем по-прежнему - частный сектор, гаражи и парковки, зеленые зоны и территории, прилегающие к железнодорожным путям. Не завершена уборка песка с улиц.

Под особым контролем - ямочный ремонт и озеленение города. Городские власти считают, что тридцати пяти тысяч деревьев, которые планируют высадить зеленсроевцы, будет недостаточно. Поработать нужно и над газонами - их вид пока не соответствует уровню столицы.

Еще одна задача - к 1 мая привести в порядок все зоны отдыха и городские пляжи. Кроме традиционного оборудования в этом году у воды появятся еще и тренажерные площадки.

Между тем, зоны отдыха сейчас представляют угрозу из-за активизации клещей. Эти насекомые уже зафиксированы в Ботаническом саду, Слепянке, парке Победы, в лесных массивах, прилегающих к водохранилищам Дрозды, Криница, Птичь, Заславское. В то же время численность их невысокая. Тем не менее, к столичным медикам уже обратились восемь человек. Впервые из-за теплой весны насекомые были выявлены 15 марта. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Минска на планерке в Мингорисполкоме.