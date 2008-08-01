Столица "Дажынак-2008" обещает предстать перед лучшими хлеборобами страны во всей своей красе

Премьер-министр республики Сергей Сидорский посетил Оршу и остался недоволен внешним видом частных подворий.

Ремонтные работы в городе в разгаре. Однако к фестивалю-ярмарке строители обещают сдать все объекты. И уже к концу уборочной кампании Орша органично впишется в новую архитектуру Беларуси. Сегодня в Орше трудятся более 4-х тысяч рабочих почти из ста строительных организаций республики. Все понимают: чтобы успеть в срок придётся потрудиться и в выходные.

"Когда идёт работа - всегда есть отстающие, догоняющие и впереди идущие. А в целом, графики, которые мы согласовали в Правительстве и Витебском облисполкоме, сегодня выдерживаются и отстраиваются. К празднику всё будет готово", - говорит Сергей Сидорский.

Нынешняя столица "Дажынак" бьёт все рекорды. И по сумме денег, вложенных в благоустройство города, и по темпам и объёмам строительства. В 140 тысячном городе всего за несколько месяцев утеплили в два раза больше домов, чем за прошлый год по всей Витебской области. Благодаря "Дажынкам" в Орше отремонтировали 138 объектов социального назначения: школы, роддом, баню и гостиницы.

Несмотря на хорошие темпы строительства рабочих рук всё равно не хватает. А неблагоустроенными ещё остаются территории пригорода. Власти Орши призывают местное население самим принять активное участие в подготовке к празднику – покрасить свои дома и установить новые заборы. Все стройматериалы предоставят бесплатно. С расчетом на то, что делается все не только к празднику, а на годы.