Столица "Дажинок-2008" готова принимать гостей

В Орше почти завершена подготовка к фестивалю хлеборобов. Уже завтра сюда съедутся более 5 тысяч человек со всей республики и из-за ее пределов.

Администратор Виктория Минина наводит последний лоск в обновленной гостинице. Хотя теперь это скорее отель. 130 номеров на 224 места. 10 люксов и один VIP-номер. Это уже не районный – мировой уровень. Столь разительные перемены произошли практически во всем городе. Его сегодня не узнать. Новые дороги, новые улицы и дома.

На реконструкцию Орши – почти 330 миллиардов рублей. Это своеобразный рекорд. На реставрацию Речицы – прошлогодней столицы Дожинок, – затрачено, к примеру, всего около 100 миллиардов. Это потому что, город у нас больше, шутят оршанцы. Объем работ в 140-тысячной Орше был действительно серьезным.

Всего более 700 объектов. Особая гордость строителей – обновленное здание коллегиума иезуитов и детский парк на берегу Днепра. На историческом памятнике даже установлены первые в истории города куранты. А парк станет излюбленным местом для малышей. Правда и оршанцы в долгу не останутся и готовят гостям сразу несколько сюрпризов.

На главной сценической площадке фестиваля пройдут основные чествования хлеборобов. Зрелище обещает получиться ярким и красочным. Таким же, впрочем, как и вся сегодняшняя Орша. Площадку после Дожинок, конечно, разберут. А вот изменения в городе останутся еще на долгие годы.

Между тем, в Оршу съезжаются победители республиканского соревнования участников жатвы. Среди них и начинающие, но уже заслуженные труженики. В семье победителей в номинации "Лучший молодежный экипаж" Ивана Новикова заканчиваются последние приготовления к отъезду. Ответственность велика. Иван первый представитель Жлобинского района, который примет участие в фестивале за все время его проведения.

Ответственность момента и гордость чувствуют все семейство Новиковых. Жена Наталья и сын Иван понимают – их отец один из лучший в стране закончил уборочную, преодолев трехтысячный рубеж. Последние слова напутствия и в дорогу. Правда, пока до местного клуба. Весь совхоз собрался, чтобы еще раз поздравить с победой. Правда на концерте Ивану задерживаться не придется – ночью отправляется на Витебщину. Столица Дажынак-2008 Орша ждет своего героя.