Столица Беларуси празднует День рождения

Минску исполнился 941 год. За почти десятивековую историю город не раз был разрушен и возрожден из руин. Но сегодня он один из красивейших в Европе. В День города для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная праздничная программа.



Торжества по традиции стартовали у стелы "Минск-город-герой" с церемонии возложения венков и цветов. Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны и гости из городов-побратимов почтили память тех, кто воевал за Победу.



У городской ратуши проходит праздник духовной музыки. Первыми свой музыкальный подарок – колокольную симфонию — презентовали звонари Минской епархии. В праздничном концерте также выступят Национальный академический народный хор имени Геннадия Титовича, Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки, вокальный ансамбль "Чистый голос" и другие известные коллективы. В программе праздника – псалмы, белорусские канты, авторские песни духовного содержания.



Около 100 предприятий Минска представили сегодня свою продукцию на площадке возле Национальной библиотеки. Здесь развернулась традиционная выставка-ярмарка. Все, от продуктов питания до техники, представили на ней столичные производители. Минчане могут не только ознакомиться с новыми товарами городских предприятий, но и продегустировать их. Здесь же организована и большая развлекательная программа.



А в партизанском районе столицы армейцы организовали выставку военной техники. Горожане смогли увидеть не только современное, но и раритетное оружие времен Великой Отечественной. Весьма кстати в холодную, дождливую погоду оказалась и горячая солдатская каша. Кульминацией представления стало показательное выступление армейского спецназа и служебных собак. Военные продемонстрировали приемы рукопашного боя и провели учебную антитеррористическую операцию.



Новый вид спорта породила в Беларуси всеобщая "мобилизация". В столице в шестой раз прошел чемпионат по метанию мобильных телефонов. Более полусотни участников, решивших таким радикальным способом избавиться от старого телефона собралось сегодня в Парке Челюскинцев. А желающих посмотреть на летающие мобильники оказалось не меньше.



Все службы города по традиции сегодня работают в усиленном режиме. Особое внимание правоохранителей, спасателей и медиков — местам массового скопления людей. Сегодня на улицах города увеличено количество транспорта.



Кульминацией торжеств стал концерт на главной концертной площадке столице – Дворце Республики, приуроченный к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Свое мастерство зрителям — гостям Минска, почетным жителям столицы, ветеранам — представили лучшие коллективы и исполнители столицы. Государственный академический симфонический оркестр, артисты музыкального театра, народные и детские коллективы столицы. Изюминкой вечера стало цирковое выступление.



Ну и по традиции, заключительным аккордом сегодняшнего дня станет праздничный фейерверк у стелы "Минск город-герой". Он начнется в 10 вечера. Для грандиозного огненного спектакля потребовалось 8 тонн пиротехники.