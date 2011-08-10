Стоимость жилья в Беларуси, строящегося с господдержкой, в этом году существенно не изменится

Об этом заявили в Минстройархитектуры. Всю нагрузку на себя возьмут строительные организации, которые уже в этом году, несмотря на значительное подорожание импортных материалов, сдерживали цену.

Между тем, как сообщили в ведомстве, снижать темпы в стране не собираются. В этом году в Беларуси планируют возвести более трех млн кв. метров социального жилья.

Ключи от своих квадратных метров в новеньком доме молодая семья четы Воробей получила почти к рождению их сына. Четырехмесячный Максим сегодня тоже вместе с мамой и папой, пускай и в колясочке, но переступил порог квартиры. По семейной традиции, первая вещь в будущей планировке – фикус.

В «Каменной Горке» сегодня 284 семьи справляют новоселье. И они явно не последние. Вокруг новостройки многие дома – в последней стадии готовности.

Владимир Громыко, и.о. генерального директора ОАО «МАПИД»:

Мы в этом году планируем сдать 650 тысяч кв. метров жилья. Корректировок пока не видим.

На социальное жилье Минстройархитектуры намерено не допустить сильного повышения цен. Стройорганизациям, конечно, пришлось потуже затянуть пояса за счет снижения плановой рентабельности. Когда подорожал импорт, сдерживали стоимость строительно-монтажных работ.

Анатолий Ничкасов, Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

До конца года обеспечить практически всех, кто в этом году планировал получить свое жилье, строящееся с господдержкой. Обеспечить всех этим жильем, не допустив существенного изменения в стоимости метра. Спрогнозировали построить более 3 млн метров квадратного жилья для этой категории нуждающихся.

В стране не свернуто возведение и масштабных объектов из нежилого фонда. Таких, как торговые центры, спортивные и развлекательные площадки.

Полным ходом, например, идет строительство у водохранилища Дрозды первого в Беларуси аквапарка. Объект уникальный по всем характеристикам. Это и бассейн с фонтанами, гейзерами и волнами, на которых можно прокатиться. И остров с тропической зеленью, пляж, игровой городок.

В аквапарке планируется построить семь разных горок. Самая высокая из них будет на уровне 21 метра над землей. Аттракционы будут работать круглый год.

Общая площадь будущего объекта – более 35 тысяч кв. метров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тельцов, главный архитектор проектов института «Минскгражданпроект»:

Единовременная пропускная способность в самый загруженный, летний, период, когда работает летняя и зимняя акватория, – 1780 человек. Если мы пять сеансов в день умножаем на пять, то получаем достаточно плотный охват населения.

По-прежнему в госприоритетах остается и строительство функциональных объектов. Например, жителям деревни Узмены теперь легче попасть на другой верхнедвинский берег. Построить здесь мост – прямое поручение главы государства. А до этой стальной переправы десятилетиями местные жители либо объезжали 140 км, либо пользовались стареньким паромом.

Еще одно поручение президента – строительство объездной дороги вокруг Беловежской пущи. 190-километровое кольцо на заключительной стадии: 10 мостов, красиво стилизованные развилки, переходы для животных. Деньги на это не только выделяют, но планируют вернуть через шесть лет. Ведь объект, все-таки, туристический и обрастет кемпингами, кафе и автозаправками.

Василий Цывилько, главный инженер ОАО «Дорожно-строительный трест № 4» Бреста:

Есть участки с 90-прооцентной готовностью. Данный участок – 70% готовности. К седьмому ноября дорога будет сдана.

Государства не откладывает в долгий ящик и планы по возведению других объектов. Для одних только Дожинок в Молодечно и Горках предусмотрена модернизация и строительство сотен зданий.