Стоимость строящихся квадратных метров можно погасить с помощью чеков "Жилье"

Это предусмотрено документом, который подписал глава государства. В декрет №6 "Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков "Жилье" внесены изменения.

Специалисты Мижилкоммунхоза объясняют - это даже не изменения, а толкование его отдельных пунктов. Закон о приватизации жилищного фонда вступил в действие в 92 году. Гражданам дали возможность совместно использовать и объединять чеки.

Однако остались и те, кто за эти 15 лет так и не обратились за приватизацией и не перерегистрировали чеки "Жилье". Одна из поправок в декрете - упорядочение объединенных жилищных квот. Если многие вопросы ранее решались через суд, то теперь о бюрократических проволочках можно забыть.

