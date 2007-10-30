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Стоимость строящихся квадратных метров можно погасить с помощью чеков "Жилье"

30 октября 2007 19:10
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Это предусмотрено документом, который подписал глава государства. В декрет №6 "Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков "Жилье" внесены изменения.

Специалисты Мижилкоммунхоза объясняют - это даже не изменения, а  толкование его отдельных пунктов. Закон о приватизации жилищного фонда вступил в действие в 92 году. Гражданам дали возможность  совместно  использовать и объединять чеки.

Однако остались и те, кто за эти 15 лет так и не обратились за приватизацией  и не перерегистрировали чеки "Жилье". Одна из поправок в декрете - упорядочение объединенных жилищных квот. Если многие вопросы ранее решались через суд, то теперь о бюрократических проволочках можно забыть.  

# общество

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