Стоимость проезда в общественном транспорте Минска с 4 августа составляет 900 рублей

При покупке талона у водителей придется отдать 1 000 белорусских рублей. Новые тарифы установлены в соответствии с решением Мингорисполкома № 2217 от 28 июля 2011 года.

Также изменились цены на проездные. Стоимость месячного проездного на один вид транспорта отныне составляет 35 480 рублей, на два вида – 47 390, на три – 56 500, на четыре вида – 63 910. Проездной на автобус-экспресс стоит 48 550 рублей.

Также подорожал проезд в экспрессных автобусах и маршрутных такси, сообщает ctv.by. Одна поездка на автобусе-экспрессе обойдется в 1 350 рублей, в маршрутках – 2 200 (при протяженности маршрута до 10 км включительно) и 2 830 рублей (при протяженности маршрута более 10 км).

Отметим, что в последний раз тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте Минска повышались в апреле 2011 года с 700 рублей до 850 рублей.