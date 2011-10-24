Стоимость проезда в общественном транспорте Минска повысится до 1300 рублей

Охота на «зайцев», признаются ревизоры со стажем, то и дело начинается с математики. Желающим поиграть в прятки с группой контроля каждый раз предлагают усвоить одну единственную формулу: чем выше уровень культуры обслуживания пассажиров, тем весомее сумма оплаты за проезд.

Иными словами — хотим комфорта — компостируем талон. Для того, чтобы маршрутная сеть Минска вышла на мировой уровень, довольствоваться малым недостаточно. Каждый день столичные транспортники пытаются найти самый короткий путь к глобальным реформам. К примеру, в ближайшее время на городских магистралях минчане смогут увидеть ноу-хау — частные автобусы большой вместимости регулярного сообщения. А на новых станциях метрополитена пропишутся семь современных составов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Для достижения минимального интервала движения поездов Минскому метрополитену необходимо закупить 35 вагонов. Стоимость ориентировочно составляет около 300 млрд. рублей.

Валерий Шкуратов, генеральный директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Программа развития пассажирского транспорта города Минска требует значительных ассигнований для её поддержания. Как пример, бюджет следующего года должен составить более триллиона рублей. Решение, которое в ближайшее время будет принято — повышение стоимости проезда до 1300 рублей.

Даже достигнув суммы в 1300 белорусских рублей, оплата за проезд в общественном транспорте так и останется авансом для столичных пассажиров. Ведь стоимость талончика — всего лишь 35% от его реальной стоимости. Для того, чтобы ощутить контраст, далеко ездить не нужно. К примеру, в перерасчёте на белорусский рубль в Москве за один проезд пассажиры платят около 8 тысяч , в Киеве — больше 2 тысяч, в Риге стоимость талона достигает 8,5 тысяч, в Вильнюсе и Варшаве — до 7 тысяч белорусских рублей.