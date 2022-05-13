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Стоимость продуктов выросла почти на 50 %. Как кризис коснулся Испании?

13 мая 2022 17:52
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Новости Испании. Рост цен, дефицит и санкции. Жизнь в Европе становится все труднее. Особенно больно по кошелькам европейцев бьют цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стоимость продуктов выросла почти на 50 %. Как кризис коснулся Испании?-1

Так, стоимость продуктов в Испании выросла почти на 50 %, став рекордной за последние 30 лет. Больше всего подорожали макароны, оливковое масло, мука и крупы. Также выросли цены на мясо и детское питание. Еще одна весомая статья расходов – топливо. Оно тоже подорожало почти в два раза. И это несмотря на то, что правительство ввело скидку в размере 10 %, которую заправки обязаны предоставить клиенту.  

# Экономический кризис # общество # Фотофакт

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