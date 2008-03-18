Стоимость аварии на трубопроводе "Унеча-Ровно" в Речицком районе составила более полумиллиарда рублей

Экологическая служба Гомельской области завершила расчет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате порыва ветки в феврале этого года. Сегодня финансовая претензия в размере 566 миллионов белорусских рублей направлена в адрес руководства российского предприятия "Западтранснефтепродукт". В общей сложности на поверхность пролилось более 20 тонн чистых нефтепродуктов, а загрязнению подверглось около 2 тысячи квадратных метров почвы и примерно 30 тысяч квадратных метров пойменного водоема. Оплатить ущерб российская компания должна будет в течение двух месяцев.