Стивен Кинг написал комикс

«Король ужасов» Стивен Кинг дебютирует в роли автора комиксов. Он выпустит иллюстрированную историю «первого американского вампира».

Книги Кинга «Талисман», «Противостояние» и цикл «Темная башня» уже переводились в комикс-формат. Однако это первый случай, когда Кинг специально напишет сценарий для комикса.

Сериал «Американский вампир» будет состоять из пяти выпусков и расскажет историю «первого американского вампира» — ковбоя, убийцы и грабителя банков по имени Скиннер Суит. Действие комикса будет происходить в 1880-е. У главного героя по сюжету будут клыки, как у гремучей змеи. Кроме того, в отличие от европейских кровососов он не только не гибнет от солнечных лучей, но и «подзаряжается» от солнца.

Кинг будет работать в соавторстве со Скоттом Снайдером, писателем и автором сценариев для комиксов компании Marvel. В каждый из пяти выпусков «Американского вампира» войдет по две истории — одна от Кинга и одна от Снайдера. Художником проекта станет Рафаэль Альбукерке.

Снайдер сочинит отдельную историю про одного из потомков Скиннера — гламурную барышню 1920-х годов. Комикс будет выходить ежемесячно, первый выпуск появится в продаже весной 2010 года.

После пяти выпусков, сделанных Снайдером и Кингом, Снайдер продолжит серию самостоятельно. Проект расскажет о разных потомках «первого американского вампира», живших в разные периоды американской истории.

Как отмечает OpenSpace.ru со ссылкой на The Guardian, Кинг — не первый известный автор, который заинтересовался комиксами. В последнее время к этому формату обращались также Джоди Пиколт и шотландский детективщик Иэн Рэнкин.