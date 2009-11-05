Стив Форбс написал книгу в защиту капитализма

Представитель одного из самых элитарных семейных кланов США, президент Forbes Inc. и шеф-редактор одноименного журнала Стив Форбс издал книгу в защиту капитализма.

Книга «Как капитализм спасет нас», написанная в соавторстве с Элизабет Эймс, стала ответом на стремление американцев переосмыслить либеральные идеи в свете кризиса, их разочарование в свободном рынке и возмущение «жадностью Уолл-стрит», которая спровоцировала глобальную мировую рецессию.

Даже богатейшие люди мира, сами создавшие свой капитал, такие, как Билл Гейтс и Уоррен Баффет, заговорили о необходимости совершенствовать социально-экономическую модель США, отмечает NEWSru.com.

«Свободные люди и свободные рынки — наилучший ответ в условиях нынешней экономики», — пишет Форбс, вступая в полемику с лидерами G20, обещающими противопоставить кризису согласованное регулирование финансового сектора.

В своей новой книге Форбс пытается проанализировать, может ли капитализм быть «с человеческим лицом», и какова его современная мораль.

«Демократический капитализм — это мировая история успеха человечества», — убежден Форбс.