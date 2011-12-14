Стипендиатами Президентского спортивного клуба станут 174 молодых спортсмена и тренера

Новости Беларуси. Именные стипендии Президентского спортклуба торжественно вручат 14 декабря в Минске перспективным белорусским спортсменам.

В следующем году стипендиатами станут 174 молодых спортсмена и тренера — на 12 больше, чем прошлом. В несколько раз увеличился и размер выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году стипендиаты Президентского спортклуба активно участвовали в представительных международных турнирах, в том числе чемпионатах мира и Европы, этапах Кубков мира и Европы. Спортсмены выходили на старт более 200 международных соревнований на четырех континентах и завоевали 156 медалей, в том числе 45 золотых и 43 серебряных.