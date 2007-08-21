Стиль, возведенный в искусство

Асы парикмахерского искусства, мастера маникюра и декоративной косметики соберутся в Минске на первый международный фестиваль "Белые росы".

Под таким названием пройдёт первый в Беларуси международный фестиваль красоты. Он проводится среди профессионалов и начинающих мастеров парикмахерского искусства, маникюра, декоративной косметики и нейл-дизайна. В фестивале примут участие специалисты разного уровня из всех областей Беларуси, а также стран участниц СНГ.

Для молодых профессионалов - это весьма показательно. Потому как имидж-идеи - это то, в чем между собой им предстоит соревноваться в рамках конкурсной программы. Учащиеся профессиональных образовательных учреждений, студий и профессионалы различных стран в возрасте от 10 до 29 лет будут соревноваться в 4 конкурсных блоках.

Конкурсная программа в блоке "Искусство красоты" пройдёт в форме открытого чемпионата по парикмахерскому искусству, искусству макияжа и нейл-дизайну на Кубок "Содружества". Красота как стиль жизни. Фестиваль - как способ воплотить идею в жизнь. Для того, чтобы мир стал на чуточку оригинальнее.