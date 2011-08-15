Стиль школьной экипировки в новом сезоне останется деловым

Отказ от джинсов в стенах школы шесть лет назад стал точкой невозврата.

Теперь, чтобы быть в форме, для мальчиков предусмотрен классический костюм, для девочек – юбки, блузы, сарафаны, брюки и жакеты. Не под запретом трикотажные жилеты и свитера.

При этом, одежду можно будет подбирать на свой вкус: из разных тканей и практически в любой цветовой гамме. Главный критерий – костюм не должен быть пестрым и вызывающим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зоя Хохлова, начальник управления образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Когда вводился деловой стиль, предполагалось, что у нашего подрастающего поколения мы воспитываем чувство этикета. Наши учащиеся будут уметь ранжировать по стилям и знать ее назначение. Если это учебные занятия, тогда один стиль одежды, если спортивные занятия – другой стиль.