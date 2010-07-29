Стихия внесла коррективы в темпы уборочной

Они снизились. Сложнее всего из-за ливня пришлось гомельским аграриям.

Хлеборобы провели в поле считанные часы. Однако за минувший день белорусский каравай все же потяжелел. Сейчас он весит 3 миллиона 610 тысяч тонн. В лидерах Минская область — 790 тысяч тонн.

Гомельский регион ненамного отстает от Могилевского, и здесь приближаются к 700 тысячам. На 40 тысяч гектаров брестчане намолотили больше гродненцев. К полумиллионному рубежу уверенно приближаются витебчане.

Снижение темпов жатвы будет недолгим. Уже завтра выглянет солнце, осадки ожидаются кратковременными и только в некоторых районах. Теплый циклон к нам придет с Украины.