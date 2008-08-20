Стихия продолжает преподносить неприятные сюрпризы на Гомельщине

Сегодня стало известно об еще одной деревне, в Гомельской области чудом спасенной от огня в минувшие выходные.

Участи поселка Тумарин Ветковского района, практически полностью уничтоженного лесным пожаром, удалось избежать деревне Ольховка Гомельского района. Пожар в обоих населенных пунктах тушили практически одновременно – субботним полднем.

Михалина Станиславовна Бобина в Ольховке прожила почти 88 лет. Ее дом чудом уцелел – соседние усадьбы сгорели дотла. Пожар в Ольховке начался в самом центре деревни: в 37-ми градусную жару по не выясненной пока причине вспыхнула сухая трава на пустыре. В считанные минуты огонь распространился на ближайшие усадьбы.

Несмотря на то, что основные силы МЧС были брошены в это время на крупный лесной пожар в Ветковском районе, в Ольховку прибыло 6 боевых расчетов. Пока основные силы были брошены на спасение деревни, огонь с попутным ветром перебрался на поля с сухой травой и оставшейся после уборочной соломой и дошел до местного кладбища.

Местные власти уже пообещали выделить стройматериалы для приведения кладбища в надлежащий вид. А вот владельцы сгоревших строений, скорее всего компенсации не получат. Не ясно пока и то, кто будет отвечать за пожар. Причину возгорания определит следствие.

Между тем, спасателям все же удалось без потерь отстоять несколько населенных пунктов. К примеру, деревни Рудня Сонопицкая и Тарасовка в Гомельской области с общим населением свыше 80-ти человек. Жаркая погода сохраняется, и сотрудники МЧС не теряют бдительность. Подразделения спасателей несут службу в состоянии повышенной готовности.

