Стихия постепенно отвоевывает места для машин у автовладельцев

Сугробы оккупировали спальные районы. Здесь на борьбу со снегом брошены и дорожные службы и полный комплект дворников. Однако ситуация зачастую не поддается контролю.

Так начинается утро столичного автомобилиста. Если летом к бордюру поджимает своей машиной сосед по подъезду, то зимний довесок дискомфорту на парковке – горы снега. Любишь кататься – учись и откопаться. Шанс оказаться на работе вовремя дает только припасенный в багажнике шанцевый инструмент.

Одно дело – опоздать на работу, другое – на вызов. Стоит задуматься, как в таких условиях доберется до больного «скорая помощь». Не говоря уже о габаритной пожарной технике. Сдвинуть снег к обочине – не значит избавиться от проблемы. Как следствие, привычные парковочные места оказываются недоступны.

С каждым новым снегопадом найти место для машины в городе все сложнее. На потенциальных парковках возвышаются сугробы, а автовладельцы пристраивают железных коней, где придется.

Зачастую уборочная техника и вовсе не может подобраться к парковке. Мешают сугробы, а между ними – хаотично расставленные машины. Из некоторых дворов не получается вывезти ни снег, ни даже мусор. В итоге двойная нагрузка ложится на работников лопаты и метлы. Однако вручную победить погодные катаклизмы практически невозможно.

Выход из такого снежного заноса коммунальщики видят только один: помощь самих автовладельцев. А пока жители спальных районов спят, зима делает свое дело. Пробудить ответственность за чистоту места у подъездов в ЖЭСах решили печатным словом.

Призывы взяться за лопату на доске объявлений, если своего инструмента нет – получи-распишись прямо в ЖЭСе. Или требуй у дворника.

Игорь Лесовик, директор ЖЭС № 122 Минска:

Силами работников ЖЭС мы сегодня не справляемся с очисткой площади на 100%. Поэтому просьба к автовладельцам: у каждого дворника есть дополнительная лопата на случай, если автовладелец изъявит желание очистить территорию возле своей машины.

В любом случае, своими руками решать проблему с заносами не только полезно для здоровья, но и выгодно. Сегодня только один день борьбы со снегом обходится столице в два миллиарда рублей.