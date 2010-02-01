Стеснительность обходится британским семьям в 3 тысячи фунтов в год

Средняя британская семья ежегодно теряет 2873 фунта стерлингов (приблизительно 4630 долларов) из-за нежелания возвращать ненужные и бракованные товары или жаловаться на плохое обслуживание.

В опросе приняли участие более 2,5 тысяч человек. Выяснилось, что две трети не жалуются на качество обслуживания в ресторанах и платят официанту чаевые, даже если остались недовольны. Каждый третий не возвращает покупки, даже если приобрел что-то ненужное. Только один из десяти британцев пытается договориться о снижении цены при совершении покупки: все остальные платят столько, сколько с них просят, даже если цена кажется высокой, пишет Lenta.ru.

При этом 90% опрошенных объяснили свое поведение нежеланием устраивать скандалы. 88% назвали в качестве одной из причин нежелание просить скидку. Для 82% важно не казаться прижимистыми, 67% признали, что не умеют жаловаться, 59% в качестве одного из объяснений назвали нехватку времени.