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Стереть белые пятна в истории договорились Комитет госбезопасности Беларуси и Германское общество Красного Креста

13 октября 2008 17:37
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Общими усилиями они собираются расследовать неизвестные до селе судьбы немецких военнопленных, а главное найти истинные места их захоронения. Спустя почти 65 лет после окончания войны не известны места погребения многих солдат. В 2002 году между КГБ и немецким объединением «Саксонские мемориалы» был подписан договор об изучении архивных документов периода Великой отечественной. Благодаря ему многие белорусы смогли узнать о судьбе своих родственников. Соглашение, подписанное сегодня, поможет обрести последний покой и немецким солдатам.
# общество # Комитет госконтроля

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