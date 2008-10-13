Стереть белые пятна в истории договорились Комитет госбезопасности Беларуси и Германское общество Красного Креста

Общими усилиями они собираются расследовать неизвестные до селе судьбы немецких военнопленных, а главное найти истинные места их захоронения. Спустя почти 65 лет после окончания войны не известны места погребения многих солдат. В 2002 году между КГБ и немецким объединением «Саксонские мемориалы» был подписан договор об изучении архивных документов периода Великой отечественной. Благодаря ему многие белорусы смогли узнать о судьбе своих родственников. Соглашение, подписанное сегодня, поможет обрести последний покой и немецким солдатам.