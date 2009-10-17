Стереозал с использованием технологии 5D появился в Борисове

Это второй кинотеатр в Минской области, где существует 5D-кинозал.

Как сообщает БЕЛТА, теперь борисовчане могут не просто посмотреть фильм на широком экране, но и ощутить себя его действующим лицом. К примеру, поучаствовать в инопланетном сафари, космических гонках, приключениях с реактивным ранцем.

Шесть кресел установлены на движущейся платформе. Зрители покачиваются из стороны в сторону, поднимаются и опускаются, в зависимости от того, что происходит на экране. Каждому выдаются специальные очки для объемного изображения.

«Сеансы длятся недолго, но поскольку построены на движении, доставляют массу впечатлений. Первый в столичном регионе 5D-кинозал был смонтирован в Молодечно», - отметил Анатолий Шунейко, главный инженер КУП «Миноблкиновидеопрокат».

Изюминка пятимерной технологии заключается в том, что позволяет ощутить на себе различные спецэффекты с применением потоков воздуха, тепла, мыльных пузырей, воды, молний и навигационных пневматических кресел.

Всего в Минской области насчитывается 28 кинотеатров. Они ежегодно подвергаются частичному ремонту. В 2008 году отремонтировано 17 кинотеатров, среди которых «Родина», «Победа», «Октябрь» в Борисове и «Зорка Венера» в Солигорске. На борисовские кинотеатры затрачено более 700 млн. рублей, на солигорский - около 500 млн. Также в мае прошлого года после комплексной реконструкции открылся кинотеатр «Юность» в Воложине. Он соответствует мировым стандартам, предъявляемым к такого рода сооружениям. Стоимость этого проекта оценивается в сумму более 3 млрд. За нынешний и следующий год полностью реконструируют кинотеатр «Родина» в Молодечно.

Анатолий Шунейко подчеркнул, что Минская область на протяжении последних лет прочно удерживает лидерство в сфере киновидеопроката. Благодаря модернизации зритель получил возможность посещать комфортные кинозалы. Системами «Долби-стерео» оборудованы 6 кинотеатров, что больше, чем в других областях. Также закупается новое кинопроекционное оборудование. В 2008 году современные кинопроекционные комплексы появились в кинотеатрах «Октябрь» Борисова и «Юность» Воложина. В 2009 году они установлены в кинотеатре Слуцка.